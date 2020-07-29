У Києві ще 132 людини захворіли коронавірусом



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На сьогодні в столиці вже 7932 підтверджених випадків захворювання на Covid-19

За весь період коронавірус забрав життя 132 киян, - Кличко

У Києві станом на 29 липня захворювання на коронавірус виявили ще у 132 жителів столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

«Ще в 132 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 132 киян. На сьогодні в столиці вже 7932 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 54 жінки віком від 22 до 77 років. Та 6 дівчаток – від 5 до 17 років. 66 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв. І шестеро хлопчиків від одного року до 17. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

«До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22. У Дарницькому – 19. Та в Солом»янському районі – 16 випадків. За минулу добу одужали 47 людей. Всього коронавірус подолали 2877 мешканців Києва», - повідомив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).