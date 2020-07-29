МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину



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Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області - МОЗ

Станом на 29 липня десять областей не готові до послаблення карантину

В Україні станом на 29 липня десять регіонів не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим Covid-19, становить більш як 50%,

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів,

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%,

- показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).