В окупованому Криму стався спалах коронавірусу серед «чиновників» Ялти



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Про перших заражених у Ялті стало відомо минулого тижня. Тоді повідомлялося про шістьох заражених співробітників «адміністрації»

На сьогодні коронавірус виявили у понад 20 людей, які працюють у Ялтинській мерії

В окупованому Криму стався спалах коронавірусу серед «чиновників» мерії Ялти. Про це сказав 28 липня, так званий, «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов, повідомляють росЗМІ.

«У нас в Ялті зараження «в органах влади». Понад 20 людей сьогодні в ялтинській «адміністрації» захворіли на коронавірус. Усі на дистанційній роботі», - сказав Аксьонов.

Зазначається, про перших заражених у Ялті стало відомо минулого тижня. Тоді повідомлялося про шістьох заражених співробітників «адміністрації», а також про двох депутатів міськради.

За даними місцевих ЗМІ, через спалах коронавірусу в Ялті вже скасували проведення напівмарафону «ЗеБег», а також перенесли на наступний рік економічний форум.

Станом на 28 липня в Криму було зареєстровано 1139 випадків коронавірусної інфекції. Видужав 841 пацієнт.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі виявили коронавірус у трьох туристів, які приїхали в українське місто із сусідньої Росії.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).