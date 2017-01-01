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    Кличко розповів, як «Київенерго» повинно реагувати на аварії

    «Київенерго» має оперативно усувати аварії на тепломережах та забезпечити належний благоустрій територій після ремонтів»
    Комунальні служби міста готові в цьому допомагати. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції робіт, здійснених після прориву тепломереж у дворі житлового будинку на вул. Касіяна, 6-А в Голосіївському районі. Із серпня поточного року в дворі досі не відновлений благоустрій після ремонту тепломереж.
    • Сьогодні, 18:34
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    «Київенерго» має оперативно усувати аварії на тепломережах та забезпечити належний благоустрій територій після ремонтів»

    Комунальні служби міста готові в цьому допомагати. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції робіт, здійснених після прориву тепломереж у дворі житлового будинку на вул. Касіяна, 6-А в Голосіївському районі.

    Із серпня поточного року в дворі досі не відновлений благоустрій після ремонту тепломереж.

    Представник «Київенерго» Сергій Шовгеля запевнив, що із завтрашнього дня «Київенерго» приступить до робіт із благоустрою в цьому дворі.

    «Київенерго» чекає хорошої погоди, щоб приступити до ремонту! Але мешканці чекають вже 4 місяці, поки їх двір впорядкують. Якби я сюди не приїхав, то у мене є підозра, що так би все і залишилося до весни», – сказав Віталій Кличко.

    Мер Києва наголосив, що аналогічних ситуацій у різних районах міста сьогодні сотні, де після розриття та ремонту не зроблений благоустрій території.

    «Тому я звертаюся до «Київенерго» виконувати ті зобов’язання, які у них є, і робити це в стислі терміни. Киян не цікавить, хто підрядник. Вони хочуть мати належно облаштовану територію. Тому необхідно терміново привести до ладу ті аварійні майданчики, де завершили ремонтні роботи», – додав Київський міський голова. При цьому він підкреслив, що столична влада готова надавати допомогу у цьому питанні.

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    Віталій Кличко також доручив главам районів провести інвентаризацію невпорядкованих після аварій ділянок, спільно з «Київенерго» визначити терміни ліквідації проблем та проконтролювати хід виконання робіт.

    Віталій Кличко підкреслив, що якість послуг для людей, за будь-яких умов та обставин, повинна бути пріоритетною для кожного виконавця житлово-комунальних послуг.

    За словами мера, з початком опалювального сезону кількість скарг на якість опалення та гарячої води суттєво зросла, так само, як і кількість аварій. Віталій Кличко наголосив, що є й об’єктивні причини, оскільки зношеність мереж сьогодні сягає 70%.

    «Щоб поміняти всі труби, нам потрібні мільярдні вкладення. Гроші в інфраструктуру десятками років не вкладалися. Ми почали оновлення тепломереж. Але замінити все одночасно неможливо. Тому наше завдання сьогодні, коли ми увійшли в опалювальний сезон, – оперативно ліквідовувати аварії та проводити благоустрій на місці розриттів», – додав мер Києва.

    Віталій Кличко також наголосив, що з початку опалювального сезону вже ліквідовано 2,7 тисячі пошкоджень тепломереж. Мер Києва також нагадав, що наразі тривають перемовини з іноземними компаніями-інвесторами, які можуть взяти в управління теплове господарство столиці. Окрім того, додав він, столична влада розглядає також і можливість повернення активів в управління місту.

    У свою чергу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що вже розроблена програма комплексної модернізації теплових мереж на 10 років. І вона буде презентована найближчим часом.

    Загалом у Києві понад 1,7 тисячі територій, де потрібно відновити газон чи асфальт після ремонтних робіт. Віталій Кличко доручив керівництву ПАТ «Київенерго» спільно з шляхово-експлуатаційними службами та районними зеленбудами відновити благоустрій, поки це дозволяють погодні умови.

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