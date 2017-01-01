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    У Києві встановили головну новорічну ялинку країни

    Встановлення ялинки на Софійській площі завершено, сьогодні її почнуть прикрашати
    На Софійській площі у Києві завершено встановлення головної новорічної ялинки країни. Про це повідомляє Громадське. На Софійській площі в Києві встановили головну ялинку pic.twitter.com/eTQv4NUB7I — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 грудня 2017 р. Команда AutoKrAZ, яка займалася встановленням ялинки, теж повідомила про
    • Сьогодні, 16:47
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    Новорічна ялинка на Софійській площі
    Новорічна ялинка на Софійській площі

    Встановлення ялинки на Софійській площі завершено, сьогодні її почнуть прикрашати

    На Софійській площі у Києві завершено встановлення головної новорічної ялинки країни. Про це повідомляє Громадське.

    Команда AutoKrAZ, яка займалася встановленням ялинки, теж повідомила про завершення своєї місії. «Команда AutoKrAZ завершила свою місію і повертається додому. Ми пишаємося тим, що стали частиною цього магічного дійства - підготовки до святкування Нового року 2018», - йдеться в повідомленнів Facebook.

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    У Києві встановили головну новорічну ялинку країни
    У Києві встановили головну новорічну ялинку країни
    У Києві встановили головну новорічну ялинку країни

    Раніше в проекті Folk Ukraine повідомили, що 7 грудня ялинку почнуть прикрашати.

    Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело. Ялинка прибула до Києва 6 грудня.

    Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень. 

    Декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і 3,6 км гірлянд, а також ліхтариками різної довжини: від 40 до 140 см.

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