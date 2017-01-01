У Києві встановили головну новорічну ялинку країни

Встановлення ялинки на Софійській площі завершено, сьогодні її почнуть прикрашати

На Софійській площі у Києві завершено встановлення головної новорічної ялинки країни. Про це повідомляє Громадське. На Софійській площі в Києві встановили головну ялинку pic.twitter.com/eTQv4NUB7I — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 грудня 2017 р. Команда AutoKrAZ, яка займалася встановленням ялинки, теж повідомила про



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Новорічна ялинка на Софійській площі

Встановлення ялинки на Софійській площі завершено, сьогодні її почнуть прикрашати

На Софійській площі у Києві завершено встановлення головної новорічної ялинки країни. Про це повідомляє Громадське.

На Софійській площі в Києві встановили головну ялинку pic.twitter.com/eTQv4NUB7I — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 грудня 2017 р.

Команда AutoKrAZ, яка займалася встановленням ялинки, теж повідомила про завершення своєї місії. «Команда AutoKrAZ завершила свою місію і повертається додому. Ми пишаємося тим, що стали частиною цього магічного дійства - підготовки до святкування Нового року 2018», - йдеться в повідомленнів Facebook.

Раніше в проекті Folk Ukraine повідомили, що 7 грудня ялинку почнуть прикрашати.

Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело. Ялинка прибула до Києва 6 грудня.

Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.