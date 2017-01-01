Центральні станції Київського метрополітену будуть закриті

Увага! Зміни в режимі роботи станцій

07 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ, Україна) та «Партизан» (Белград, Сербія) змінено режим роботи деяких станцій. Про це інформує прес-служба Київського метрополітену, повідомляє «Главком». Так, перед початком матчу, з 19:00



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Увага! Зміни в режимі роботи станцій

07 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ, Україна) та «Партизан» (Белград, Сербія) змінено режим роботи деяких станцій.

Про це інформує прес-служба Київського метрополітену, повідомляє «Главком».

Так, перед початком матчу, з 19:00 до 20:00 станцію «Олімпійська» буде закрито на вхід та вихід, «Палац спорту» на вихід, «Площа Льва Толстого» на вхід. На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого».