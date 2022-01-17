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    Мер Кличко вдруге захворів на коронавірус

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    Мер столиці перебуває на самоізоляції - Мер Кличко вдруге захворів на коронавірус
    Мер столиці перебуває на самоізоляції
    Фото: Віталій Кличко/Facebook

    Кличко: «Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби»

    Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус. Про це Кличко написав на сторінці у Facebook.

    «Друзі! Новина для мене – невтішна. Отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому.

    Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус – агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил!», – написав Кличко.

    Нагадаємо, у жовтні 2020 року Кличко вже хворів на Covid-19.

    До слова, за добу в Києві від коронавірусу одужало більше осіб, ніж захворіло.

    Теги: Віталій Кличко мер хвороби вірус коронавірус
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    Мер Кличко вдруге захворів на коронавірус