Мер Кличко вдруге захворів на коронавірус

Кличко: «Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби»

Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус. Про це Кличко написав на сторінці у Facebook.

«Друзі! Новина для мене – невтішна. Отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому.

Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус – агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил!», – написав Кличко.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Кличко вже хворів на Covid-19.

До слова, за добу в Києві від коронавірусу одужало більше осіб, ніж захворіло.