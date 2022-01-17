  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу в Україні підтвердили понад 5 тис. нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    1,2 тис. українців напередодні госпіталізували з Covid-19 - За добу в Україні підтвердили понад 5 тис. нових хворих на коронавірус
    1,2 тис. українців напередодні госпіталізували з Covid-19
    фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні захворіло майже 3,8 млн осіб

    За минулу добу, 16 січня, в Україні зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72). Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 213 осіб, летальних випадків – 78, одужало – 2 520 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – майже 3,8 млн осіб;
    • одужало – 3,5 млн осіб;
    • летальних випадків – 98 361;
    • проведено ПЛР-тестувань – 17,1 млн.

    Також напередодні 23 286 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 14,9 млн людей, отримали дві дози – 14,2 млн людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом проведено 29,3 млн щеплень.

    До слова, епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу.

    Також експертка пояснила, чому перехворіти на Covid-19 не краще, ніж вакцинуватися (відео).

    Ще вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу в Україні підтвердили понад 5 тис. нових хворих на коронавірус