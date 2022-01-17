За добу в Україні підтвердили понад 5 тис. нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло майже 3,8 млн осіб

За минулу добу, 16 січня, в Україні зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72). Про це інформує пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 213 осіб, летальних випадків – 78, одужало – 2 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – майже 3,8 млн осіб;

одужало – 3,5 млн осіб;

летальних випадків – 98 361;

проведено ПЛР-тестувань – 17,1 млн.

Також напередодні 23 286 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 14,9 млн людей, отримали дві дози – 14,2 млн людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом проведено 29,3 млн щеплень.

До слова, епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу.

Також експертка пояснила, чому перехворіти на Covid-19 не краще, ніж вакцинуватися (відео).

Ще вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».