За добу в Києві від коронавірусу одужало більше осіб, ніж захворіло
На сьогодні в Києві активних хворих понад 9,6 тис.
За минулу добу, 13 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 510 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 345 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 327 тис. осіб (за добу 16 січня – 615)
- померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 7)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 9,6 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 189 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 132 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 180 тис. осіб (за добу 16 січня – 46)
- померли 4,7 тис. осіб (за добу – 5).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,3 тис.
До слова, 16 січня в Україні медики зафіксували 5072 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.