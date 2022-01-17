За добу в Києві від коронавірусу одужало більше осіб, ніж захворіло

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 189 тис. випадків захворювання

На сьогодні в Києві активних хворих понад 9,6 тис.

За минулу добу, 13 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 510 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 345 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 327 тис. осіб (за добу 16 січня – 615)

померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 7)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 9,6 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 189 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 132 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 180 тис. осіб (за добу 16 січня – 46)

померли 4,7 тис. осіб (за добу – 5).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,3 тис.

До слова, 16 січня в Україні медики зафіксували 5072 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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