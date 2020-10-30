Кличко розповів, як почувається на сьомий день захворювання на Covid-19

Ключові показники в нормі, – заявив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус, почувається добре. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, відповідаючи на запитання із соцмереж.

«Сьогодні ще раз перевірку зробив. Запалення легень немає. Тобто ключові показники в нормі», – повідомив Кличко.

Він сподівається, що наступного тижня будуть негативні результати тесту на коронавірус. «І я знову зможу повернутись до роботи не з дому, а безпосередньо зі свого робочого місця», – додав Кличко.

Він звернувся до киян: «Будь ласка, бережіть себе. Вкрай важливо дотримуватися тих ключових правил. Ми бачимо, що збільшується кількість хворих з кожним днем. На жаль, у нас обмежена кількість ліжок у лікарнях. Ми зараз використовуємо всі наші ресурси. Наше завдання, якщо буде необхідно, надати допомогу кожному. Все залежить від нас».

Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.