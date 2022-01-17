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    Думки вголос

    Covid-19 в Україні: немає тестів – немає хворих

    Бережіть себе, вакцинуйтесь - Covid-19 в Україні: немає тестів – немає хворих
    Бережіть себе, вакцинуйтесь
    фото: moz.gov.ua

    Зростання позитивних тестів в Івано-Франківській області за тиждень +260%

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    Суточные госпитализации за неделю по Украине выросли на 11%.

    Стационарные пациенты пока не растут по Украине, потому что во многих областях больницы готовят к волне, и активизировались выписки (проверки), поэтому выписывают старых пациентов, или списывают мертвые души как это было в Александровской больнице Киева, когда за сутки порядка 230 списали.

    Заполнение коек стационарными пациентами пока по Украине 0,0%. В прошлую волну при Дельте доходило до 46% за неделю. В Лондоне скорость заполнения допрыгивала до 60% за неделю. Ввиду особенностей нового варианта, он может создать взрывную скорость одномоментно. Но волна долгой не будет как при «Дельте».

    Хотя в нашей стране все законы эпидемиологии ломаются об желеные лбы чиновников.

    Так вот, волна долгой не будет, но она может быть очень высокой, и вот эта взрывная скорость представляет самую высокую опасность

    На данный момент самая высокая скорость заполнения в Ивано-Франковской области +27% и в Черновицкой +22%. Это еще не высокая скорость. В этих областях доходило до +60%...+80%. Короче будем смотреть на скорость. Выше 50% считаю очень опасным темпом. Думаю следующая неделя многое покажет.

    Сегодняшние данные тестирования, сделали очень мало тестов. Всего 14,6 тыс , позитивных 3,7 тыс.

    А вот интересная картинка по И-Франковсковской области.

    Позитивность уже поднялась на уровень прошлой волны – 38%

    Тестирование нарастили, но не так быстро. Исторический рекорд тестов на область – 2800. На прошедшей неделе один раз уже почти подошли к рекорду, было сделано 2600 тестов в день.

    И вот я думаю, как скоро область упрется в потолок тестирования? Необработанных образцов пока нет в области. Но с таким взрывным ростом позитивности, число материалов может резко вырости, хотя в Украине есть 101 способ как нарисовать плато.

    Короче говоря, если область не нарастит тестирование, то на следующей неделе вам все нарисуют типа плато, с позитивностью под 50%

    Теперь о моем прогнозе. Я внес данные за 2 дня. На сейчас картина выглядит так, что скорость наращивания тестирования вываливается ниже нижнего диапазона, отсуда мы не можем не увидеть резкого роста новых случаев, благодаря чудесному украинскому методы борьбы с Ковидом. Нет тестов – Нет больных. Бинго!!!

    Короче говоря, с такими объемами тестирования, мы в плато может уже через неделю упереться.

    П.С. Рост положительных тестов в Ивано-Франковской области за неделю +260%

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Івано-Франківщина статистика Україна коронавірус
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    Covid-19 в Україні: немає тестів – немає хворих