Кличко вимагає від уряду надати хворим місця у відомчих медзакладах

Київський міський голова звернувся до Міністерства охорони здоровʼя та Академії медичних наук

Київська міська влада вимагає надати доступ до лікування хворих на Covid-19 киян у відомчих закладах, що знаходяться в столиці. З відповідним зверненням до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я та керівництва Академії медичних наук звернувся Київський міський голова Віталій Кличко під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу

«Останніми тижнями в нас збільшується кількість хворих, госпіталізованих пацієнтів і зросла смертність від вірусу. По 40-50 людей помирають щодоби! І в нас все більше хворих, які перебувають у важкому стані. Тих, хто потребує кисневої підтримки. Заповненість столичних лікарень – 77 відсотків. Тому, виходячи з тієї ситуації, яка є, – нові обмеження треба було вводити. Ситуація – критична. Якщо найближчим часом ми не зупинимо стрімке розповсюдження хвороби, медична система столиці не витримає», – наголосив Кличко.

Він підкреслив, що столична влада робить все можливе, аби не допустити колапсу медицини. Фактично самотужки, місто підготувало понад 6200 ліжок для прийому хворих на коронавірус. Ще трохи додалося зараз відомчих. Тобто, загалом приблизно 6,5 тисяч ліжок є на сьогодні.

«Ми щотижня, де можемо, додаємо в комунальних медзакладах ліжка. Але, з такою динамікою розповзання хвороби і кількості госпіталізацій вже дуже скоро нам їх не вистачатиме. У нас кожну добу – якщо рахувати і хворих з підтвердженим діагнозом, і хворих з підозрою на вірус та з пневмоніями – понад 600-700 госпіталізованих! Щодоби!», – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що днями хворих нарешті розпочали, зовсім потроху, приймати три лікарні «Укрзалізниці». Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли. Ці лікарні МОЗ визначив для прийому хворих на коронавірус киян ще в жовтні минулого року.

«А ще понад 10 тисяч ліжок є в інших відомчих лікарнях та закладах Академії медичних наук України. В академії нам зараз обіцяють 500 ліжок. Надали поки майже 100. Але ж цього замало! Сьогодні вага кожного ліжка – це людське життя! – наголосив мер столиці. – Тому я ще раз звертаюся і вимагаю від уряду, від МОЗ та керівництва Національної академії медичних наук: не нехтуйте киянами! Надайте доступ до лікування хворих на коронавірус киян у відомчих закладах, що знаходяться в столиці! Інакше – це виглядає, як свідоме ігнорування ситуації. Ігнорування здоров’я і життя людей. Припиніть гратися в політику!», – наголосив Віталій Кличко.

Також сьогодні під час онлайн-брифінгу Віталій Кличко продемонстрував сюжет про відвідання Київської міської клінічної лікарні №3. Мер підкреслив, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені «навіть більше, ніж на 100 відсотків».