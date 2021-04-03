Коронавірус у Києві: медики виявили ще 2053 хворих, 50 людей померло

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

У столиці коронавірус за минулу добу виявили у 2053 людей. Померли 50 хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Кількість хворих на коронавірус і госпіталізованих у столиці стрімко збільшується. 2053 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 50 людей. Усього за період пандемії в Києві 3545 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 166 658», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 1069 жінок віком від 18 до 99 років і 75 дівчаток від семи місяців до 17 років. А також 841 чоловік віком від 18 до 88 років і 68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 240 хворих на коронавірус. А також 394 пацієнти із підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 634 людини.

Одужали минулої доби в Києві 696 людей. Усього коронавірус подолали 107 484 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 812, у Деснянському – 384 та в Голосіївському районі – 195 випадків.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня. Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей.

Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).

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