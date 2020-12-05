Вірус не відступає. Минулої доби у столиці зафіксували 1541 хворого на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі

У Києві коронавірус виявили ще в 1541 людини. 15 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Вірус не відступає. 1541 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1410 киян. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 78 291», – повідомив Кличко.

Захворіли: 874 жінки віком від 19 до 100 років, 566 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 44 дівчинки від 7 до 17 років та 57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 57 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 523 людини. Усього коронавірус подолали 25 108 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 283, в Дарницькому – 253. Та в Деснянському районі – 239 випадків, – зазначив мер. – Тільки наше свідоме ставлення до загрози, дотримання елементарних правил може упередити стрімке поширення вірусу. Будьте уважними до свого здоров’я! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 801716

Одужали 412533

Хворіють 375762

Померли 13421

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Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи.

Померло від ускладнень хвороби – 226. Минулої доби одужало 14724 українці.