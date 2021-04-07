Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення (фото, відео)

Відео із міської лікарні мер Києва продемонстрував під час онлайн-брифінгу

Київський міський голова Віталій Кличко розповів про лікування хворих у одній із столичних лікарень. Відповідний сюжет було показано під час онлайн-брифінгу мера.

«Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100 відсотків. Наприклад, міська лікарня №3, де я побував учора ввечері. Там лікарі кажуть, що працюють вже на 110 відсотків від потужності. – Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка. Я поспілкувався з лікарями і був в інфекційному відділенні, говорив з деякими пацієнтами», – розповів Кличко та продемонстрував відео про те, що сьогодні відбувається в лікарні.

За словами мера, ситуація в столиці – дуже складна. У місті є підготовлені вільні місця в пологових будинках і в дитячих лікарнях. А більшість інших медзакладів, що приймають хворих на коронавірус,- заповнені.

«Місто продовжує шукати можливості і готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів з Covid-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус. А міський госпіталь ветеранів війни сьогодні приймає пацієнтів інших профілів – зокрема, терапевтичного та неврологічного, яких наразі не можуть приймати інші медзаклади, де звільнили чи звільняють ліжка, щоб лікувати хворих на коронавірус», – наголосив Віталій Кличко.

Також за словами мера сьогодні у Києві робиться 517 тестів на коронавірус на 100 тисяч чоловік населення.