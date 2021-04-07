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    Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення (фото, відео)

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    Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення (фото, відео)

    Відео із міської лікарні мер Києва продемонстрував під час онлайн-брифінгу

    Київський міський голова Віталій Кличко розповів про лікування хворих у одній із столичних лікарень. Відповідний сюжет було показано під час онлайн-брифінгу мера.

    «Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на коронавірус киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100 відсотків. Наприклад, міська лікарня №3, де я побував учора ввечері. Там лікарі кажуть, що працюють вже на 110 відсотків від потужності. – Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка. Я поспілкувався з лікарями і був в інфекційному відділенні, говорив з деякими пацієнтами», – розповів Кличко та продемонстрував відео про те, що сьогодні відбувається в лікарні.

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    Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення (фото, відео)
    Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення (фото, відео)
    Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення (фото, відео)
    Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення (фото, відео)
    Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення (фото, відео)
    Кличко показав, як працюють лікарі коронавірусного відділення (фото, відео)

    За словами мера, ситуація в столиці – дуже складна. У місті є підготовлені вільні місця в пологових будинках і в дитячих лікарнях. А більшість інших медзакладів, що приймають хворих на коронавірус,- заповнені.

    «Місто продовжує шукати можливості і готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів з Covid-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус. А міський госпіталь ветеранів війни сьогодні приймає пацієнтів інших профілів – зокрема, терапевтичного та неврологічного, яких наразі не можуть приймати інші медзаклади, де звільнили чи звільняють ліжка, щоб лікувати хворих на коронавірус», – наголосив Віталій Кличко.

    Також за словами мера сьогодні у Києві робиться 517 тестів на коронавірус на 100 тисяч чоловік населення.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер лікарня чоловік місто госпіталь населення коронавірус
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