Кличко вручив талановитим дітям іменні стипендії мера

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Стипендії отримали юні творчі кияни, які гідно представили Україну на міжнародних конкурсах у понад 10 країнах світу

Мер Києва Віталій Кличко вручив іменні стипендії міського голови творчим дітям. Стипендії отримали 75 учнів дитячих шкіл естетичного виховання – лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

Традицію вручати творчі стипендії 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, започаткували 20 років тому.

Цього року на отримання стипендій представляли 130 кандидатур вихованців музичних і хореографічних, художніх та театральних шкіл, шкіл мистецтв та Київської дитячої академії мистецтв. Конкурсна комісія обрала 75 переможців.

«Впевнений – кожен із номінантів був гідний перемоги. Утім, конкурсна комісія обрала 75 переможців. Із кожним роком ми збільшуємо кількість таких стипендій. Як і розмір винагороди. Нині вона складає 1000 гривень. Так, сума невелика. Але, сподіваюся, така відзнака стане добрим стимулом для юних талантів, – зазначив мер столиці. – До навчання, вдосконалення та нових творчих перемог. А наше головне завдання – зробити так, аби всі талановиті діти могли реалізувати свої таланти тут – в Україні. Бо саме їм будувати сильну, успішну, талановиту країну!».

Стипендії отримали юні творчі кияни, які гідно представили Україну на міжнародних конкурсах у понад 10 країнах світу. Зокрема, у США, Франції, Італії, Угорщині.

Міський голова побажав дітям нових творчих перемог та подякував їхнім викладачам і батькам за наполегливу працю у навчанні та вихованні юних талантів.

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