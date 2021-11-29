Кличко з підлеглими віддав шану Омельченку (фото)

Попрощатися з Омельченком прийшло все керівництво Київської міської держадміністрації

У Колонній залі Київської міської державної адміністрації триває церемонія прощання з ексмером столиці, депутатом Київради Олександром Омельченком.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», віддати шану колишньому очільнику столиці прийшов мер Києва Віталій Кличко зі своїми заступниками. Він поклав квіти до труни, підійшов до дружини та синів Омельченка зі словами співчуття.

Також Кличко виступив із траурною промовою, в якій згадав добрі справи Омельченка на благо міста та киян.

Церемонія прощання з Омельченком у Колонній залі столичної мерії розпочалася близько 9:30 і триватиме до 13:00.

Похорони почнуться орієнтовно о 14:00. Поховають Омельченка на Байковому кладовищі, на центральній алеї.

Нагадаємо, Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

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