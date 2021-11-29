У київській мерії розпочалося прощання з Омельченком (фото)

Прощання з Олександром Омельченком відбувається в Колонній залі КМДА

У Колонній залі мерії облаштували фотовиставку про життєвий шлях Омельченка

У Колонній залі Київської міської державної адміністрації розпочалася церемонія прощання з ексмером столиці, депутатом Київради Олександром Омельченком.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», зала прикрашена безліччю квітів. Також тут облаштували фотовиставку про життєвий шлях Омельченка.

Дружина Олександра Омельченка – Людмила – зробила запис у Книзі скорботи.

Людмила Омельченко зробила запис у Книзі скорботи Фото: glavcom.ua

Людмила Омельченко зробила запис у Книзі скорботи Фото: glavcom.ua

До Колонної зали мерії вже почали сходитися містяни, щоб віддати шану колишньому очільнику Києва.

Містяни приходять віддати шану ексмеру Києва Олександру Омельченку

Церемонія прощання з Омельченком у столичній мерії триватиме до 13:00.

Похорони почнуться орієнтовно о 14:00. Поховають Омельченка на Байковому кладовищі, на центральній алеї.

Нагадаємо, Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

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