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    Олександр Омельченко – політик, який змінював країну

    • Віктор Ющенко

      Президент України (2005-2010)

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    Омельченко залишив по собі величезний внесок у розвиток місцевого самоврядування в Україні - Олександр Омельченко – політик, який змінював країну
    Омельченко залишив по собі величезний внесок у розвиток місцевого самоврядування в Україні
    фото з відкритих джерел

    Його патріотизм, демократичність і відкритість багато змінили у долі нашої країни

    25 листопада на 84-му році життя помер Олександр Олександрович Омельченко – багаторічний очільник Києва, народний депутат, депутат Київської міської ради.

    Олександр Омельченко залишив по собі величезний внесок у розвиток місцевого самоврядування в Україні, зміцнення статусу столиці, зробив престижною і вагомою посаду міського голови, дав приклад громадам у всій Україні, як бути незалежними і самодостатніми у вирішенні місцевих справ. Його неймовірна енергія, невтомність у виконанні покладеної на нього відповідальності киян за столицю змінили обличчя Києва, повернули йому втрачені сакральні пам’ятки – Михайлівський Золотоверхий Собор, церкву Різдва Христового, Аскольдову Могилу, створили нові символи столиці.

    Пішов з життя досвідчений і ефективний політик, принципова людина, спроможна втілювати обіцянки і реалізовувати великі проекти – рідкісний нині талант у політичному класі, і це робить ще більш гіркою цю втрату. До останнього дня Олександр Омельченко залишався активним депутатом міської ради, додаючи до роботи київської влади системності і чіткості.

    Разом ми прийшли багато років у партійних демократичних проектах, в революційних змінах і в постреволюційних процесах розбудови владних інституцій. Його патріотизм, демократичність і відкритість, повага до думки людей, особливо проявлені в часи Помаранчевої революції, багато змінили у долі нашої країни.

    Щиро сумую разом з родиною Омельченків. Україна, столична громада, цілі покоління політиків і місцевих лідерів втратили масштабну цілісну особистість, приклад, на який намагалися рівнятися, наставника, друга і соратника, з яким було надійно йти у будь-які битви.

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    Джерело: блог Віктора Ющенка

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    Теги: Київ історія самоврядування Олександр Омельченко
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    Олександр Омельченко – політик, який змінював країну