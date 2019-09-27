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    Кличко заявив про спроби зірвати початок опалювального сезону в Києві

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    Віталій Кличко в ефірі телеканалу &laquo;Newsone&raquo; - Кличко заявив про спроби зірвати початок опалювального сезону в Києві
    Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Newsone»

    Особи, зацікавлені в дестабілізації ситуації в столиці, заблокували роботу Київради, зазначив Кличко

    Не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

    Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Newsone», повідомляє пресслужба політика.

    «Наприклад, сьогодні депутати Київради мали б вирішувати вкрай важливі для міста питання. Це і формування бюджету на наступний рік. І підготовка до опалювального сезону та багато інших», - сказав Кличко.

    «До недавніх пір Київради ефективно працювала. Але, сьогодні певні особи, зацікавлені в дестабілізації ситуації в столиці, заблокували роботу Київради. І вона не збирається. Депутатам дзвонять, погрожують, залякують - аби вони не ходили на засідання. Тому, якщо в нас будуть проблеми із запуском тепла, кияни мають спитати у своїх депутатів: чому так сталося і чому вони не збиралися на засідання, ігноруючи вирішення гострих питань життєзабезпечення міста», - заявив Кличко.

    Він також додав, що міська влада робить все необхідне, аби процес запуску системи теплопостачання відбувся в належний термін і без збоїв.

    Мер також припустив, що опалювальний сезон може початися раніше, зважаючи на погодні умови - якщо середньодобова температура буде нижчою, ніж 8 градусів тепла.

    Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.

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