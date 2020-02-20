Україна завжди має пам’ятати, яку високу ціну заплачено за перемогу Революції Гідності

Зараз піднімають голову сили реваншу. Янукович з Московії благословляє діючу українську владу на реванш

Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських героїв, які віддали своє життя, щоб Україна мала унікальну можливість рухатися вперед і бути європейською країною.

6 років пройшло з того часу, як перемогли Гідність і Свобода. Ми завжди маємо пам’ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу.

Ми маємо зробити все, щоб така висока ціна була заплачена не дарма. Бо зараз піднімають голову сили реваншу. Янукович з Московії благословляє діючу українську владу на реванш. Злочинців, які вбивали Героїв Небесної Сотні, і яких волею діючої влади обміняли, випустили на волю. Адвокат Януковича став відповідальним за розслідування справ Майдану. Зараз переслідують Героїв Революції Гідності.

Вони намагаються переписати історію. Ми це точно не дамо зробити, бо з нами український народ. І ми зупинимо реванш силою нашої єдності. Бо з нами правда. З нами наша віра і Господь Бог. І з нами точно буде перемога. Слава Героям Небесної Сотні і Слава Україні!

Джерело: блог Петра Порошенка

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