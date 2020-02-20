Герої Революції Гідності вже все всім довели

Мустафа Найєм Народний депутат 8 скликання

Мустафа Найєм

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переписати історію вже нікому не вдасться

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Я давно хотел написать этот текст. Сегодня, 20 февраля именно тот день. Прочитайте и покажите это тем, у кого перестали гореть глаза, опускаются руки и кому внушили бессилие.

Я думаю, вы тоже видите, как в последнее время участились попытки дискредитировать Евромайдан и рассказать другую правду о событиях Революции Достоинства.

Переписать историю хотят две категории проигравших.

Первые - те, у кого в те дни были все рычаги власти и все полномочия, чтобы остановить убийства, расстрелы, репрессии и беспредел. Но они этого не хотели, не смогли и не сделали. Кому-то не хватило сил, кому-то - смелости, а кому-то - совести. А были и такие, кто был заочного со стрелявшими. Не имея возможности изменить прошлое, они решили его переписать.



Вторые - это те, кто ни тогда, ни сейчас не имеют ни позиции, ни отношения к тому, что происходит в стране. Те, кто остался чужд протесту в 2014 году, кого не замечали пять лет после революции и у кого наконец-то появилась возможность плюнуть в спину истории. Трусливые гиены, исходящие желчью в попытках пнуть тех, кто им уже не может ответить.



Ко всем этим людям нельзя относиться серьезно. Нет смысла отвечать желчью и спорить с теми, кто остался в прошлом. Все эти якобы жесткие, местами остроумные и, казалось бы убедительные попытки переписать правду - это их спор со своим поражением.



Сами того не осознавая, они живут нашей повесткой. Проиграв прошлому они продолжают тратить деньги, силы и годы жизни, еще больше убеждая нас в нашей правоте и доказывая адекватной части населения, что шесть лет назад мы все сделали правильно. Не мешайте им.



Лучше чаще вспоминать фамилии тех, благодаря кому в нашей стране возможны совершенно разные мнения и взгляды. До тех пор, пока мы их помним, их победу переписать невозможно. Победители не могут быть бессильны. Они уже все доказали.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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