Колишні орендарі кінотеатру «Київ» найняли «тітушок» (відео)



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Поліція затримала тітушок біля кінотеатру Фото: скріншот відео

«Тітушки» сьогодні чинили перешкоди в доступі до приміщення будівлі кінотеатру «Київ»

Колишні орендарі кінотеатру «Київ» - ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр Київ» - найняли «тітушок», які сьогодні чинили перешкоди в доступі до приміщення будівлі комісії в складі працівників КП «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності Києва.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

«Попередня фірма відмовилася повертати місту комунальне майно. Для забезпечення правопорядку, а також для того, щоб нічого не вкрали, було залучено Муніципальну охорону. Вони забезпечували збереження комунального майна (а не захоплення, як писали деякі). Попередній фірмі стало дуже прикро і вони найняли титуханів, яких і виводила поліція», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме ці «тітушки» причетні до неодноразових захоплень спортивного комплексу «Восход».

Як відомо, сьогодні колишні орендарі кінотеатру «Київ» заявили про рейдерське захоплення будівлі.

У КМДА повідомили, що у кінотеатрі «Київ» Департаментом комунальної власності Києва та балансоутримувачем кінотеатру – комунальним підприємством «Київкінофільм» - розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста.

«Протягом квітня-травня 2019 року колишній орендодавець ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» незаконно чинив перешкоди в доступі до приміщення комунального майна будівлі кінотеатру «Київ» комісії в складі працівників КП «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності м. Києва задля обстеження», - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Переможцем конкурсу стало ТОВ «Сінема-Центр» , яке запропонувало 2 119 253 гривень авансової сплати кількох місяців оренди. Підприємством керує Любов Лісовська, яка за сумісництвом очолює ГО «Союз кінотеатрів України». Спілку було створено у 2016 році.

У травні столична влада підписала договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр» про передачу приміщення кінотеатру «Київ» в оренду.

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