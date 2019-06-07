Кінотеатр «Київ» заблоковано людьми у камуфляжі: колишні орендарі збирають акцію



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Столична влада повідомила, що в кінотеатрі розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі

Сьогодні, 7 червня, зранку співробітники ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр Київ» (колишній орендар кінотеатру «Київ») заявили про рейдерське захоплення будівлі кінотеатру.

«Сьогодні об 11 ранку муніципальна варта перекрила прохід на другий поверх кінотеатру. Згодом було побито активісток, а поліція, яка вже була на місці, не протидіяла насиллю з боку представників муніципальної варти», - йдеться у їхньому повідомленні у Facebook.

У КМДА повідомили, що у кінотеатрі «Київ» Департаментом комунальної власності Києва та балансоутримувачем кінотеатру – комунальним підприємством «Київкінофільм» - розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста.

«Протягом квітня-травня 2019 року колишній орендодавець ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» незаконно чинив перешкоди в доступі до приміщення комунального майна будівлі кінотеатру «Київ» комісії в складі працівників КП «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності м. Києва задля обстеження», - зазначили у КМДА.

Адміністраторка кінотеатру Тетяна Січкаренко повідомила, що з 11-ї ранку прохід на другий поверх перекрили близько шести чоловіків у камуфляжній формі (таку форму носять працівники Муніципальної варти). Прибула поліція. Про застосування сили до людей всередині приміщення не повідомляється, пише «Хмарочос».

Колишній орендар кінотеатру «Київ» закликає людей вийти сьогодні о 19:00 «відстояти наш кінотеатр».

Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Переможцем конкурсу стало ТОВ «Сінема-Центр», яке запропонувало 2 119 253 гривень авансової сплати кількох місяців оренди. Підприємством керує Любов Лісовська, яка за сумісництвом очолює ГО «Союз кінотеатрів України». Спілку було створено у 2016 році.

У травні столична влада підписала договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр» про передачу приміщення кінотеатру «Київ» в оренду.

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