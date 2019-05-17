Столична влада підписала договір з новим орендарем кінотеатру «Київ»



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За місяць від нового орендаря очікують презентацію подальшої роботи кінотеатру

Київ підписало договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр» про передачу приміщення кінотеатру «Київ» в оренду. Місто очікує більш ефективної роботи кінотеатру при виконанні всіх умов договору, зокрема, збереження фестивального профілю. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

«Кінотеатр «Київ» має грандіозний потенціал. Це – культова споруда у самісінькому центрі міста, яка має як історичну, так і естетичну цінність для столиці. Тому ми очікуємо, що за нового орендаря, із яким уже підписано договір, наш кінотеатр отримає друге дихання, при цьому, звісно, залишиться зі своїм мистецьким спрямуванням», – повідомив він.

За його словами, орендна плата, визначена за результатами відкритого конкурсу шляхом аукціону від 15 квітня, становить 2 мільйони 119 тисяч 253 гривні без ПДВ. Зобов’язання орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової орендної плати в розмірі не менше ніж орендна плата за два місяці.

Об’єктом оренди, згідно з договором, є нежитловий будинок загальною площею 7 376,30 кв. м, у тому числі підвал – 649,20 кв. м, цоколь – 1805,9 кв. м, 1 поверх – 2096,7 кв. м, 2 поверх – 1982,90 кв. м, 3 поверх – 841 кв. м.

«Тож протягом 30 днів ми плануємо побачити презентацію подальшої роботи кінотеатру від його нового орендаря «Сінема-Центр», – додав Слончак.

Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Переможцем конкурсу стало ТОВ «Сінема-Центр», яке запропонувало 2 119 253 гривень авансової сплати кількох місяців оренди. Підприємством керує Любов Лісовська, яка за сумісництвом очолює ГО «Союз кінотеатрів України». Спілку було створено у 2016 році.

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