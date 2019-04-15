Оголошено переможця конкурсу на оренду кінотеатру «Київ»



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Перемогу в конкурсі отримало ТОВ «Сінема-Центр»

У понеділок, 15 квітня, відбувся відкритий конкурс на право оренди приміщення кінотеатру «Київ».

У конкурсі взяли участь ГО «Фонд «Молодість», ТОВ «Планета Кіно», ТОВ «Сінема-Центр», ТОВ «Сантіні Ф’южин», ПрАТ «Мультіплекс-Холдінг».

Перемогу отримало ТОВ «Сінема-Центр» із запропонованою ціною 2 млн 119 тис. 253 грн на місяць без ПДВ.

Строк оренди приміщення кінотеатру становить 10 років. Протягом цього терміну Київська міська рада не буде приймати рішення щодо приватизації цього об’єкту. У разі невиконання орендарем умов договору, питання вирішуватиметься у судовому порядку.

Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Умови нового конкурсу на оренду кінотеатру були озвучені на засіданні Постійної комісії Київради з питань власності 19 березня.

Раніше повідомлялося, що особи, які хочуть взяти майно в оренду, мають подати заяву та документ, що засвідчує сплату першої частини авансовою орендної сплати в розмірі 1,138506 млн грн без ПДВ.

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