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    Чорногорія запропонує туристам безкоштовні тести на Covid-19

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    Безкоштовне тестування передбачене, якщо того вимагають країни, в які повертаються мандрівники - Чорногорія запропонує туристам безкоштовні тести на Covid-19

    Безкоштовне тестування передбачене, якщо того вимагають країни, в які повертаються мандрівники

    Влада Чорногорії вводить низку послаблень для мандрівників

    Влада Чорногорії, починаючи з четверга, 13 травня, буде пропонувати туристам, які залишають країну, безкоштовне тестування на коронавірусну інфекцію, якщо того вимагають країни, в які повертаються мандрівники.

    Про це з посиланням на міністерство охорони здоров'я республіки повідомляє Радіо і телебачення Чорногорії.

    Крім того, міністр охорони здоров'я Чорногорії Олена Боровініч-Бойовіч також розповіла, що влада країни надала безкоштовне лікування тим туристам, які під час відпочинку в країні захворіли на Covid-19.

    Напередодні в Чорногорії скасували частину обмежень, введених в зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, влада зняла заборону на рух міжміського транспорту у вихідні, а також скасувала комендантську годину, що діяла з опівночі до п'ятої ранку.

    Як відомо, в кінці квітня Чорногорія зняла всі обмежувальні заходи на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Білорусі, Північної Македонії та Росії.

    Також Франція пом'якшує карантинні обмеження. Дозволяється вільне пересування і відкриваються школи.

    А уряд Австрії ухвалив рішення з 19 травня відкрити кордони для іноземних туристів.

    До слова, влада Мальдів ввела в столичному районі Великої Мале комендантську годину з метою боротьби з коронавірусом.

    Теги: Чорногорія відпочинок туризм коронавірус
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