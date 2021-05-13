Чорногорія запропонує туристам безкоштовні тести на Covid-19

Безкоштовне тестування передбачене, якщо того вимагають країни, в які повертаються мандрівники

Влада Чорногорії вводить низку послаблень для мандрівників

Влада Чорногорії, починаючи з четверга, 13 травня, буде пропонувати туристам, які залишають країну, безкоштовне тестування на коронавірусну інфекцію, якщо того вимагають країни, в які повертаються мандрівники.

Про це з посиланням на міністерство охорони здоров'я республіки повідомляє Радіо і телебачення Чорногорії.

Крім того, міністр охорони здоров'я Чорногорії Олена Боровініч-Бойовіч також розповіла, що влада країни надала безкоштовне лікування тим туристам, які під час відпочинку в країні захворіли на Covid-19.

Напередодні в Чорногорії скасували частину обмежень, введених в зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, влада зняла заборону на рух міжміського транспорту у вихідні, а також скасувала комендантську годину, що діяла з опівночі до п'ятої ранку.

Як відомо, в кінці квітня Чорногорія зняла всі обмежувальні заходи на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Білорусі, Північної Македонії та Росії.

Також Франція пом'якшує карантинні обмеження. Дозволяється вільне пересування і відкриваються школи.

А уряд Австрії ухвалив рішення з 19 травня відкрити кордони для іноземних туристів.

До слова, влада Мальдів ввела в столичному районі Великої Мале комендантську годину з метою боротьби з коронавірусом.