У Києві черговий коронавірусний рекорд: 1143 хворих за добу

У Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус серед усіх регіонів України

За минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1143 людей. Це на 264 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 15 листопада було 879 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 52642 випадки захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус від початку епідемії та серед усіх регіонів України.

«За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 19126 осіб (за добу 359), померли 990 осіб (за добу 14).

У Київській області зафіксовано 25787 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 646 осіб. За попередню добу збільшення складало 648 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 10190 осіб (за добу 135), померли 571 людина (за добу 11).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 557657 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 16 листопада зафіксовано 11968 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 15 листопада у Києві було підтверджено 51499 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 879 осіб.

У Київській області було зафіксовано 25141 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 648 осіб.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 12 листопада – у 1083 людей.