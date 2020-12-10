Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжі дані (мапа)
У Києві все більше «ковідних» хворих потребують госпіталізації
За минулу добу, 9 грудня, у Києві померли 27 хворих на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1899 людей. 27 хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 1525 киян. Підтверджених випадків захворювання в столиці на сьогодні вже 86437», – повідомив Кличко.
Захворіли:
- 1069 жінок віком від 18 до 89 років,
- 722 чоловіки віком від 19 до 85 років,
- 61 дівчинка від 5 днів до 17 років,
- 47 хлопчиків від 2 до 17 років.
Захворів, зокрема, і 51 медик.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 138 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 444 людини. Усього коронавірус подолали 26847 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 356, у Дарницькому – 315 та в Деснянському районі – 313 випадків.
«Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації. Ставтеся свідомо до правил безпеки та до свого здоров’я! За перших же симптомів залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе!» – наголосив Кличко.
-
Всього585714
-
Одужали465021
-
Хворіють379223
-
Померли14470
Нагадаємо, за минулу добу, 9 грудня, у Києві зафіксовано новий коронавірусний рекорд.