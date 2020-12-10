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    Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжі дані (мапа)

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    Коронавірусна мапа Києва станом на 10 грудня - Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжі дані (мапа)
    Коронавірусна мапа Києва станом на 10 грудня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    У Києві все більше «ковідних» хворих потребують госпіталізації

    За минулу добу, 9 грудня, у Києві померли 27 хворих на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1899 людей. 27 хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 1525 киян. Підтверджених випадків захворювання в столиці на сьогодні вже 86437», – повідомив Кличко.

    Захворіли:

    • 1069 жінок віком від 18 до 89 років,
    • 722 чоловіки віком від 19 до 85 років,
    • 61 дівчинка від 5 днів до 17 років,
    • 47 хлопчиків від 2 до 17 років. 

    Захворів, зокрема, і 51 медик.

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 138 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали в столиці за добу 444 людини. Усього коронавірус подолали 26847 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 356, у Дарницькому – 315 та в Деснянському районі – 313 випадків.

    «Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації. Ставтеся свідомо до правил безпеки та до свого здоров’я! За перших же симптомів залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе!» – наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      585714
    • Одужали
      465021
    • Хворіють
      379223
    • Померли
      14470

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 грудня, у Києві зафіксовано новий коронавірусний рекорд.

    Теги: Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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