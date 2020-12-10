На Київщині удвічі скоротилась кількість шкіл на карантині

На дистанційне навчання переведено 308 класів у 96 закладах освіти Київщини

На дистанційне навчання переведено 308 класів у 96 закладах освіти Київщини

На дистанційне навчання переведено 308 класів у 96 закладах освіти Київщини

У Київській області на карантин закриті 22 школи і 15 садочків

Станом на 10 грудня на дистанційному навчанні перебувають учні 22 закладів освіти Київської області. На минулому тижні їх було 46. Про це повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов.

Дистанційно працюють:

5 шкіл у Тетіївській ОТГ,

3 у Яготинському районі,

3 у Переяслав-Хмельницькому районі,

2 у Києво-Святошинському,

2 у Сквирському,

одна в Білоцерківському,

одна у Броварському,

одна в Таращанському районах,

одна в Баришівській ОТГ,

одна в Ржищівській ОТГ,

одна у Студениківській ОТГ,

одна в Фурсівській ОТГ.

У закладах освіти м. Біла Церква учні початкових класів продовжують навчатися очно, учні 5-11 класів навчаються дистанційно.

Через випадки захворювання на коронавірус на дистанційне навчання переведено окремі класи у 96 закладах освіти. Це 308 класів, в яких навчаються понад 7500 учнів.

Найбільше класів перебувають на дистанційному навчанні у Києво-Святошинському, Вишгородському, Макарівському, Кагарлицькому районах, містах Ірпінь, Бровари.

На початку цього тижня надійшли повідомлення про підтвердження захворювання на Covid-19 44 учнів та 42 вчителів. Всього на лікуванні перебувають 397 учнів та 581 вчитель.

Крім того, на карантин закрито 15 закладів дошкільної освіти у Кагарлицькому, Києво-Святошинському, Рокитнянському, Ставищенському, Яготинському районах, Студениківській ОТГ, містах Васильків та Бориспіль.

З 22 закладів професійної освіти Київської області у 13 освітній процес триває за змішаною формою навчання, 8 закладів працюють у звичному режимі, в 1 закладі – «Яготинському центрі професійно-технічної освіти» процес навчання продовжується дистанційно. Серед учнів закладів професійної освіти кількість хворих на Covid-19 – 16 осіб, серед працівників – 31 особа.

З 11 закладів фахової передвищої освіти у трьох освітній процес продовжується очно, дистанційно навчаються студенти 4 закладів, ще 4 – за змішаною формою навчання. Серед студентів хворих на коронавірус – 8 осіб, серед працівників – 3 особи.

«Обласна влада закликає всіх мешканців Київської області жорстко дотримуватися протиепідемічних правил. Та не наражати на небезпеку себе та оточуючих», – підкреслив заступник голови Київської ОДА.