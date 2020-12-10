В Україні у січні очікується до 25 тисяч випадків коронавірусу на добу – прогноз уряду

Денис Шмигаль: Ми не будемо чекати 32 тисяч на добу, аби медична система розвалилася

Уряд вважає, що лише посилення карантину дозволить уникнути зростання захворюваності

Кабмін України очікує, що на початку січня кількість нових випадків зараження коронавірусом сягне 20-25 тисяч на добу. Про це в інтерв'ю Українській правді повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що посилення карантину дозволить уникнути зростання захворюваності до 32 тисяч на добу, при яких медична система може впасти.

«Попередньо розрахунки, які ми бачимо на першу декаду січня прогнозують десь в районі 20-25 тисяч хворих в день. Ми не будемо чекати 32, аби медична система розвалилася. Звичайно, карантин треба вводити до цієї цифри», – заявив Шмигаль.

В Україні за минулу добу, 8 грудня, коронавірус підтвердився у 13371 пацієнта. Це на 786 осіб більше, ніж у попередній день (12585).

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.



