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    Кличко назвав цифри поширення коронавірусу у Києві (карта)

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві</span></p> - Кличко назвав цифри поширення коронавірусу у Києві (карта)

    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві

    Джерело: пресслужба мера Києва

    Covid-19 минулої доби виявили в 731 киянина

    Міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі оприлюднив інформацію щодо стану захворюваності на Covid-19 станом на 7 січня.

    «У Києві за минулу добу виявили 731 хворого на коронавірус. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в столиці 2041 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 031», - повідомив Кличко. 

    Захворіли:

    • 415 жінок віком від 19 до 88 років,

    • 288 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв,

    • 14 дівчаток від 5 місяців до 14 років,

    • 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

    Також Covid-19 діагностовано у 28 медиків.

    До лікарень столиці минулої доби  госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 638 людей. Усього коронавірус подолали 42 210 мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 181, в Деснянському – 117 та в Дніпровському районі – 92 випадки, - зашначив мер. - Дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1090496
    • Одужали
      761898
    • Хворіють
      309241
    • Померли
      19357

    Раніше повідомлялося про те, що у перший день нового року коронавірус було виявлено у 885 киян.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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