Кличко назвав цифри поширення коронавірусу у Києві (карта)

Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві

Covid-19 минулої доби виявили в 731 киянина

Міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі оприлюднив інформацію щодо стану захворюваності на Covid-19 станом на 7 січня.

«У Києві за минулу добу виявили 731 хворого на коронавірус. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в столиці 2041 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 031», - повідомив Кличко.

Захворіли:

415 жінок віком від 19 до 88 років,

288 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв,

14 дівчаток від 5 місяців до 14 років,

14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Також Covid-19 діагностовано у 28 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 638 людей. Усього коронавірус подолали 42 210 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 181, в Деснянському – 117 та в Дніпровському районі – 92 випадки, - зашначив мер. - Дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 1090496

Одужали 761898

Хворіють 309241

Померли 19357

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