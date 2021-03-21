За минулу добу у Києві виявили 434 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

У столиці виявили за минулу добу 434 хворих на коронавірус. 28 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«434 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 28 людей. Усього за період пандемії в місті 3062 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 152 637», – повідомив Кличко.

Захворіли: 264 жінки віком від 18 до 95 років, 152 чоловіки віком від 18 до 83 років. А також 8 дівчаток від 5 днів до 16 років та 10 хлопчиків від 11 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Одужали минулої доби 107 людей. Загалом коронавірус подолали 101 452 киянина.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 91, в Деснянському – 89 та в Оболонському районі – 86 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 березня, в Україні виявлено 11145 нових хворих на Covid-19. Це на 4147 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4838 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 166 пацієнтів, одужали 3877 осіб.

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