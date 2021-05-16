Коронавірус у Києві: за добу виявлено 136 нових хворих

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

У Києві виявили за минулу добу 137 хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«137 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла 21 людина. Усього за період пандемії в місті 4940 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 201890», – повідомив Кличко.

Захворіли: 73 жінки віком від 19 до 88 років та 55 чоловіків віком від 23 до 97 років. А також 4 дівчинки від 11 до 16 років і 5 хлопчиків віком від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 114 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 369 людей. Загалом коронавірус подолали 132 332 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 27, у Дарницькому – 25 та у Святошинському районі – 21 випадок», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 16 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3620 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2208 осіб, летальних випадків – 133, одужало – 7921 особа, здійснено тестувань – 38911.

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