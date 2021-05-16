  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Фахівці з Німеччини вважають необхідною повторну вакцинацію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Імунний захист після щеплення тримається пів року&raquo; &ndash; епідеміолог - Фахівці з Німеччини вважають необхідною повторну вакцинацію
    «Імунний захист після щеплення тримається пів року» – епідеміолог
    Фото з відкритих джерел

    Другий етап масової вакцинації людям може знадобитися у 2022 році

    Експерти Постійної комісії з вакцинації (Stiko) Німеччини вважають високою ймовірність того, що громадянам доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу.

    Про це повідомляє DW.

    Другий етап масової вакцинації людям може знадобитися у 2022 році.

    «Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення від коронавірусу будуть не останніми. Треба бути готовими до того, що в наступного року, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення», – розповів очільник Stiko Томас Мертенс.

    За словами експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров’я, колишнього епідеміолога Карла Лаутербаха, імунний захист після щеплення тримається пів року. Саме тому може знадобиться повтор вакцинації.

    У разі ж, якщо почнуть поширюватися мутовані штами Covid, проти яких нинішні вакцини будуть малоефективними, то почати робити щеплення оновленими препаратами потрібно буде ще раніше.

    До слова, поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються наступного тижня. Наприкінці травня препарат розвезуть в регіони, де вакцинуватимуть освітян. Поставку 473 850 доз вакцини очікують у рамках глобальної ініціативи Covax.

    Як повідомлялося, слідом за міністром Степановим Covid-паспорти до 1 липня пообіцяв його ймовірний наступник.

    Нагадаємо, станом на 16 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3620 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 2208 осіб, летальних випадків – 133, одужало – 7921 особа, здійснено тестувань – 38911.

    Теги: Німеччина хвороби щеплення вакцинація вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies