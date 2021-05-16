Фахівці з Німеччини вважають необхідною повторну вакцинацію

Другий етап масової вакцинації людям може знадобитися у 2022 році

Експерти Постійної комісії з вакцинації (Stiko) Німеччини вважають високою ймовірність того, що громадянам доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

Другий етап масової вакцинації людям може знадобитися у 2022 році.

«Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення від коронавірусу будуть не останніми. Треба бути готовими до того, що в наступного року, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення», – розповів очільник Stiko Томас Мертенс.

За словами експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров’я, колишнього епідеміолога Карла Лаутербаха, імунний захист після щеплення тримається пів року. Саме тому може знадобиться повтор вакцинації.

У разі ж, якщо почнуть поширюватися мутовані штами Covid, проти яких нинішні вакцини будуть малоефективними, то почати робити щеплення оновленими препаратами потрібно буде ще раніше.

До слова, поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються наступного тижня. Наприкінці травня препарат розвезуть в регіони, де вакцинуватимуть освітян. Поставку 473 850 доз вакцини очікують у рамках глобальної ініціативи Covax.

Як повідомлялося, слідом за міністром Степановим Covid-паспорти до 1 липня пообіцяв його ймовірний наступник.

Нагадаємо, станом на 16 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3620 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2208 осіб, летальних випадків – 133, одужало – 7921 особа, здійснено тестувань – 38911.