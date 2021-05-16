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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 3620 нових хворих на коронавірус

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 3620 нових хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Україні госпіталізували 2208 осіб

    Станом на 16 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3620 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2208 осіб;
    • летальних випадків – 133;
    • одужало – 7921 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 38911.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2153864 особи;
    • одужало – 1857724 особи;
    • летальних випадків – 48075;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9841788.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

    6164 людини щеплено проти Covid-19 за добу 15 травня 2021 року в Україні.

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    Нагадаємо, станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 2197 осіб, летальних випадків – 322, одужало – 17202 особи, здійснено тестувань – 7696.

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    Теги: Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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