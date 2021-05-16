Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 3620 нових хворих на коронавірус
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області
За минулу добу в Україні госпіталізували 2208 осіб
Станом на 16 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3620 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2208 осіб;
- летальних випадків – 133;
- одужало – 7921 особа;
- здійснено тестувань за добу – 38911.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2153864 особи;
- одужало – 1857724 особи;
- летальних випадків – 48075;
- проведено ПЛР-тестувань – 9841788.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.
6164 людини щеплено проти Covid-19 за добу 15 травня 2021 року в Україні.
Нагадаємо, станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.
Також за минулу добу госпіталізовано – 2197 осіб, летальних випадків – 322, одужало – 17202 особи, здійснено тестувань – 7696.