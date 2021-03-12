Кличко про можливий локудаун у Києві: «Ситуація поки контрольована»

В Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин, усі регіони розділені на зони

Суворий карантин своїм рішенням може запровадити Кабмін

Ситуація із захворюваністю на корона вірус в Києві поки контрольована. Новий локдаун може бути запроваджено урядом, якщо більшість областей України опиняться у «червоній» зоні карантину. Про це написав на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на питання щодо ймовірності нового локдауну у столиці.

«Як бачимо, на заході країни ситуація дуже складна. Столиця поки тримається. Ми зараз перебуваємо у «помаранчевій» зоні. Ситуація поки контрольована», – написав очільник столиці.

Він нагадав, що суворий карантин може запровадити Кабмін своїм рішенням.

«Уряд може знову запровадити локдаун у всій країні, якщо більшість областей опиняться у «червоній» зоні карантину. Про це неодноразово заявляли і в Міністерстві охорони здоров’я і прем’єр-міністр», – зазначив Кличко.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на зони. У «червоній» зоні діють найбільш жорсткі обмеження, «помаранчева» – зона ризику, «жовта» – загальні обмеження, а «зелена» дозволяє пом'якшити карантин.