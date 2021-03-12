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    Кличко про можливий локудаун у Києві: «Ситуація поки контрольована»

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    В Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин, усі регіони розділені на зони - Кличко про можливий локудаун у Києві: «Ситуація поки контрольована»
    В Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин, усі регіони розділені на зони
    фото: з відкритих джерел

    Суворий карантин своїм рішенням може запровадити Кабмін

    Ситуація із захворюваністю на корона вірус в Києві поки контрольована. Новий локдаун може бути запроваджено урядом, якщо більшість областей України опиняться у «червоній» зоні карантину. Про це написав на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на питання щодо ймовірності нового локдауну у столиці.

    «Як бачимо, на заході країни ситуація дуже складна. Столиця поки тримається. Ми зараз перебуваємо у «помаранчевій» зоні. Ситуація поки контрольована», – написав очільник столиці.

    Він нагадав, що суворий карантин може запровадити Кабмін своїм рішенням.

    «Уряд може знову запровадити локдаун у всій країні, якщо більшість областей опиняться у «червоній» зоні карантину. Про це неодноразово заявляли і в Міністерстві охорони здоров’я і прем’єр-міністр», – зазначив Кличко.

    Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на зони. У «червоній» зоні діють найбільш жорсткі обмеження, «помаранчева» – зона ризику, «жовта» – загальні обмеження, а «зелена» дозволяє пом'якшити карантин.

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    Теги: Віталій Кличко мер карантин столиця вірус коронавірус
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