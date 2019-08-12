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    Комунальники полагодили квітковий годинник у центрі Києва (фото)

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    Ремонтні роботи на квітковому годиннику - Комунальники полагодили квітковий годинник у центрі Києва (фото)
    Ремонтні роботи на квітковому годиннику
    Фото: КП УЗН Печерського району

    З метою виявлення проблемних місць проводився частковий демонтаж квіткового годинника

    Фахівці комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району Києва відремонтували квітковий годинник, що знаходиться на Алеї Героїв Небесної сотні біля Майдану Незалежності.

    «Тривають ремонтно-відновлювальні роботи квіткового годинника, що знаходиться у центрі Києва, біля Жовтневого палацу. Фахівці ремонтно-будівельної бригади підприємства проводять ремонт та налагодження електронних елементів», - йдеться в повідомленні на сторінці КП УЗН Печерського району у Facebook.

    З метою виявлення проблемних місць проводився частковий демонтаж квіткового годинника.

    Наразі цілісність конструкції відновлено.

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    Комунальники полагодили квітковий годинник у центрі Києва (фото)
    Комунальники полагодили квітковий годинник у центрі Києва (фото)
    Комунальники полагодили квітковий годинник у центрі Києва (фото)

    Раніше повідомлялося, що квітковий годинник біля Майдану Незалежності на схилі вздовж Алеї Героїв Небесної сотні в центрі Києва буде демонтовано. Годинник планують демонтувати після закінчення Генеральною прокуратурою слідчих дій та надання на це дозволу. 

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