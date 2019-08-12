Комунальники полагодили квітковий годинник у центрі Києва (фото)



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Ремонтні роботи на квітковому годиннику Фото: КП УЗН Печерського району

З метою виявлення проблемних місць проводився частковий демонтаж квіткового годинника

Фахівці комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району Києва відремонтували квітковий годинник, що знаходиться на Алеї Героїв Небесної сотні біля Майдану Незалежності.

«Тривають ремонтно-відновлювальні роботи квіткового годинника, що знаходиться у центрі Києва, біля Жовтневого палацу. Фахівці ремонтно-будівельної бригади підприємства проводять ремонт та налагодження електронних елементів», - йдеться в повідомленні на сторінці КП УЗН Печерського району у Facebook.

З метою виявлення проблемних місць проводився частковий демонтаж квіткового годинника.

Наразі цілісність конструкції відновлено.

Раніше повідомлялося, що квітковий годинник біля Майдану Незалежності на схилі вздовж Алеї Героїв Небесної сотні в центрі Києва буде демонтовано. Годинник планують демонтувати після закінчення Генеральною прокуратурою слідчих дій та надання на це дозволу.