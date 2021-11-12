Ліванець облаштував на Київщині типографію з друку фальшивих гривень і доларів (фото)

На кольоровому принтері виготовляли купюри національної та іноземної валюти

У ході спецоперації затримано групу фальшивомонетників та наркоторговців

Столичні правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої виготовляли та розповсюджували підроблені грошові кошти, а також налагодили канал зберігання та збуту наркотичних засобів у великих обсягах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинного угруповання організували схему виготовлення та збуту підроблених купюр високої якості.

Так, організатор групи, 43-річний громадянин Ліванської Республіки, облаштував у своєму будинку, який знаходиться в Київській області, типографію для друку підробленої національної та іноземної валюти. На кольоровому принтері спочатку виготовляли купюри (номіналом 200 грн та $100), після чого на купюри наносили металевим предметом відтиск необхідного портрету та відповідні захисні елементи.

Підроблені купюри мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях. Члени злочинної групи збували їх за 50% їх номінальної вартості.

У ході контролю над вчиненням злочину правоохоронці провели три оперативні закупки підроблених грошей на загальну суму 45 тис. грн.

11 листопада у ході спецоперації правоохоронці затримали одного із учасників злочинного угруповання після збуту підроблених грошових коштів на суму 30 тис. грн.

Крім того, в рамках кримінального провадження в учасників злочинної групи проведено дві контрольні закупки наркотичних речовин у кількості 70 г канабісу і 10 г амфетаміну.

Надалі у ході реалізації матеріалів кримінального провадження правоохоронці виявили та ліквідували нарколабораторію з вирощування конопель, яка знаходилася в м. Черкаси та була розміщена в спеціально обладнаному приміщенні домогосподарства із ультрафіолетовим освітленням.

З метою документування та здобуття доказів протиправної діяльності за місцями проживання фігурантів кримінального провадження та в транспортних засобах проведено 15 обшуків, у ході яких вилучено:

120 купюр номіналом 200 грн та 16 купюр номіналом $100 з ознаками підробки;

19 аркушів паперу, із зображеними малюнками схожими на купюри номіналом $100;

металеві предмети з відтисками портретів;

два принтери;

10 пляшок зі спеціальними фарбами;

пристрої для відкриття автомобілів;

пристрій, схожий на сканер для банківських карток;

понад 300 банківських карток;

мобільні телефони та чорнові записи;

рослини конопель та спеціальні пристрої, призначені для їх вирощування в домашніх умовах, а також суху подрібнену речовину рослинного походження.

За результатами слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано ще трьох учасників злочинного угруповання.

Наразі всім чотирьом затриманим особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної групи.