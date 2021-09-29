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    У Києві затримано двох ділків при спробі продати фальшиві $300 тис. (фото)

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    Правопорушників затримали під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму $229 тис. - У Києві затримано двох ділків при спробі продати фальшиві $300 тис. (фото)
    Правопорушників затримали під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму $229 тис.
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники закуповували за кордоном підроблені долари США та євро і продавали їх на території України

    Столичні правоохоронці затримали двох осіб за збут фальшивої іноземної валюти. Зловмисниками виявилися 42-річний уродженець Луганщини та 34-річний мешканець Львівщини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Спільники налагодили незаконну діяльність із закупівлі підроблених доларів США та євро в інших країнах із подальшим їх продажем на території України.

    «Ми з’ясували, що фігуранти через мережу Інтернет познайомилися з чоловіком та запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення й документування контрольних закупок та під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму $229 тис. Вилучені купюри направлено на проведення відповідної експертизи», – розповів начальник відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

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    У Києві затримано двох ділків при спробі продати фальшиві $300 тис. (фото)
    У Києві затримано двох ділків при спробі продати фальшиві $300 тис. (фото)
    У Києві затримано двох ділків при спробі продати фальшиві $300 тис. (фото)
    Фото: Нацполіція

    Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 199 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі).

    Також слідчі звернулись із клопотанням до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників злочинної схеми.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал гроші злочин
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    У Києві затримано двох ділків при спробі продати фальшиві $300 тис. (фото)