Локдаун на Київщині продовжено

Додаткові протиепідемічні заходи в області продовжені ще на тиждень

Сьогодні, 23 квітня, на Київщині повинна була закінчитися дія посилених карантинних обмежень. Проте, 22 квітня обласна комісія з питань ТЕБ і НС на Київщині продовжила дії протиепідемічних заходів до 30 квітня. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

«Ситуація із захворюванням на Covid-19 в нашій області поки що залишається складною. За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня», – повідомив перший заступник голови Київської ОДА Дмитро Назаренко.

Рішення комісії передбачає продовження додаткових протиепідемічних дій, прийнятих 2 квітня. А саме, окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для «червоної» зони.

Як повідомлялося, станом на 22 квітня в Київській області від початку епідемії зафіксовано 114540 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 887 нових хворих. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 90789 осіб (за добу 1134), померли 2178 людей (за добу 39).

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

Читайте також: