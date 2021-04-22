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    Майже 1700 нових хворих: у Києві знову сплеск Covid-19

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    Коронавірусна ситуація в Києві знову погіршується - Майже 1700 нових хворих: у Києві знову сплеск Covid-19
    Коронавірусна ситуація в Києві знову погіршується
    Фото з відкритих джерел

    Після кількаденного покращення ситуації з коронавірусом у столиці різко зросла кількість виявлених випадків захворювання

    За минулу добу, 21 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1673 людей. Це на 708 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 20 квітня було 965 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 188869 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1673), Харківській (1333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 117803 особи (за добу 1305), померли 4341 особа (за добу 44).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 114540 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 887 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 881 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 90789 осіб (за добу 1134), померли 2178 людей (за добу 39).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1990353 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 21 квітня зафіксовано 16235 хворих на коронавірус.

    За даними Степанова, 21 квітня у Києві зроблено 1329 щеплень від коронавірусу, на Київщині – 449.

    Нагадаємо, за добу 20 квітня в Києві виявили 965 хворих на коронавірус, померли 40 осіб.

    Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ статистика Максим Степанов епідемія коронавірус
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