Майже 1700 нових хворих: у Києві знову сплеск Covid-19

Коронавірусна ситуація в Києві знову погіршується

Після кількаденного покращення ситуації з коронавірусом у столиці різко зросла кількість виявлених випадків захворювання

За минулу добу, 21 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1673 людей. Це на 708 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 20 квітня було 965 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 188869 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1673), Харківській (1333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 117803 особи (за добу 1305), померли 4341 особа (за добу 44).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 114540 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 887 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 881 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 90789 осіб (за добу 1134), померли 2178 людей (за добу 39).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1990353 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 21 квітня зафіксовано 16235 хворих на коронавірус.

За даними Степанова, 21 квітня у Києві зроблено 1329 щеплень від коронавірусу, на Київщині – 449.

Нагадаємо, за добу 20 квітня в Києві виявили 965 хворих на коронавірус, померли 40 осіб.

Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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