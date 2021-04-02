Марина Порошенко передала київським лікарням кисневі концентратори (фото)

18 кисневих концентраторів отримали дві лікарні

Лідер «Європейської Солідарності» в Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров‘я та соціальної політики міськради Марина Порошенко передала у столичні лікарні кисневі концентратори. 9 апаратів отримала Київська лікарня №4, ще 9 концентраторів – лікарня №12.

Концентратори підключають просто «з коліс» – говорять у медзакладах.

«Ще наприкінці лютого я попереджала, що нас очікує загострення ситуації по коронавірусу. І з 23 березня Київ опинився у червоній карантинній зоні. Ви знаєте, що вже з понеділка ми входимо у жорсткий локдаун, тому що ситуація дійсно жахлива», – сказала Марина Порошенко.

«Із 4,5 тисяч хворих, які госпіталізовані у столиці, 3,5 тис. знаходяться у важкому стані і потребують кисневої терапії. На добу понад 700 хворих потрапляє до лікарень столиці. 80% таких хворих потребують кисню», – пояснила вона.

Марина Порошенко подякувала медикам, які попри надмірне навантаження продовжують рятувати людей. «Я вдячна нашим лікарям, тому що вони працюють цілодобово. Вони всі виснажені, вони працюють за гаслом: «нікому не відмовляти». Ми сьогодні чули, що в 12-й лікарні навіть в коридорах вже влаштовані додаткові ліжкомісця. І туди підставляють кисневі концентратори для того, щоб хворі дихали», – розповіла Порошенко.

«Безумовно, в таких ситуаціях єдине, що може розірвати ланцюг захворювань – це тотальна вакцинація. І для цього необхідно, щоб наша влада припинила перекидати відповідальність на місцеву владу, а нарешті завезла необхідну кількість вакцини в Україну, як вона і обіцяла для того, щоб масово вакцинувати українців», – наголосила голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

«З перших днів пандемії коронавірусу, вже рік, ми завозимо і засоби індивідуального захисту, і ШВЛ апарати, і кисневі концентратори, і тести для тестування на коронавірус. Я дуже вдячна, що ми не одні такі. Є багато громадських активістів і соціально активного бізнесу, які долучаються до процесу рятування українців від коронавірусу», – зазначила Марина Порошенко.

Фонд Порошенка та волонтери передали ще одну партію з 30 кисневих концентраторів у медзаклади Вінницької, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської та Черкаської областей. Закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус на сьогодні є пріоритетом Фонду Порошенка та волонтерів. Всього з початку пандемії в українські лікарні благодійники передали більше 100 кисневих концентраторів.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією «Рошен» і волонтерами з перших днів пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч захисних костюмів. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні 2020 року за підтримки Фонду Порошенка та компанії «Рошен» розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників.

Загалом у Порошенка витрати на благодійну допомогу під час пандемії сягнули близько 150 млн грн.

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