«Колапс неминучий». Марина Порошенко піддала сумніву офіційну статистику захворюваності на коронавірус

Завезена вакцина проти Covid-19 зможе захистити лише 0,6% населення, зазначила Марина Порошенко

Офіційна статистика захворюваності на коронавірус в Україні не відповідає дійсності. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла лідерка «Європейської Солідарності» в Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров‘я та соціальної політики міськради Марина Порошенко.

«Безумовно, офіційна статистика не відповідає дійсності. Хоча б тому, що досі не всі мають змогу протестуватись, бо влада не забезпечила доступні масові та безкоштовні тести. І ця група людей просто не потрапляє до статистики, хоч вони перенесли Covid-19. І таких людей десятки, якщо не сотні тисяч», – заявила Порошенко.

За її словами, «була надія, що швидка вакцинація розірве ланцюг захворюваності». «Але та кількість вакцини, яка була завезена в Україну, може забезпечити захист лише для 0,6%. Цього абсолютно не достатньо, щоби зупинити розповсюдження епідемії. І з такими темпами доставок вакцини в Україну забезпечити колективний імунітет фактично неможливо», – додала вона.

Порошенко зазначила, що в столиці спостерігатиметься нестача місць для хворих.

«При такій динаміці, безумовно, підготовлених ліжок не вистачатиме постійно. Потрібно буде відкривати все нові і нові відділення, підводити до них кисень. Із резервного фонду столиці буквально на минулому тижні було виділено 23 млн грн на обладнання додаткових ліжок киснем. Але можливості комунальних медичних закладів не безмежні. І вже давно треба було залучати відомчі лікарні, які підпорядковані Кабінету міністрів. Але вже рік все залишається лише на рівні заяв міністра Степанова і його підлеглих. Якщо центральна влада і надалі саботуватиме роботу в цьому напрямку, то колапс буде неминучий. Мені дивно, що цього не розуміють в Кабміні і Офісі президента», – підсумувала лідерка «Європейської Солідарності» в Київраді.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Мер столиці Віталій Кличко сьогодні повідомов, що в Києві є 6169 ліжок для лікування хворих на Covid-19, а цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок.

Читайте також інтерв'ю: Марина Порошенко: Києву потрібно 4 млн доз вакцини