Марш рівності 2019: як потрапити та інструкція з безпеки



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Після 10:00 на територію заходу потрапити буде неможливо

У Києві цієї неділі, 23 червня, відбудеться Марш рівності, на підтримку прав людини та ЛГБТ-спільноти. Територія заходу буде зарежимлена поліцією.

Про це інформує оргкомітет КиївПрайду-2019.

Працюватимуть лише два входи на марш:

1. Перетин вул. Володимирської та вул. Б. Хмельницького, йти від м. «Золоті ворота».

2. Перетин бульв. Шевченка та вул. Леонтовича, йти від м. «Університет».

«В метро користуйтесь станціями «Університет» та «Золоті ворота». Якщо ви їдете таксі, автобусом, тролейбусом слід прибувати до названих станцій метро та рухатись звідти пішки до вказаних нижче входів. Станції «Театральна», «Льва Толстого» будуть зачинені! Не буде наземних входів від станцій «Театральна» та «Льва Толстого», - йдеться в повідомленні.

В оргкомітеті зазначили, що підходи зі сторони Бессарабського ринку та по вулицях Володимирській і Льва Толстого зі сторони вул. Жилянської будуть повністю заблоковані, входів там не буде.

Основний шлях відходу по завершенню Маршу рівності – метрополітен.

Вхід відкривається о 9:00 та закривається о 10:00 ранку.

В оргкомітеті радять приходити якнайраніше, щоб уникнути черг та можливих провокацій на входах. Після 10:00 на територію заходу потрапити буде неможливо.





Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

За даними КМДА, у заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі.

В КМДА напередодні Маршу рівності закликали киян та гостей столиці до толерантності.

Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб.

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