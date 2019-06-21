Напередодні Маршу рівності столична влада закликала киян бути толерантними



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Безпечний Марш рівності – можливість показати, що Київ – європейська столиця, зазначили у КМДА

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник закликав киян та гостей столиці підтримати пріоритети європейського розвитку і показати, що у Києві немає місця для дискримінації. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Я закликаю всіх мешканців і гостей міста продемонструвати свою толерантність до всіх людей, незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів тощо. Адже мова йде насамперед про права людини, про право кожного з нас залишатись собою», – сказав Поворозник.

Він додав, що, взявши впевнений курс на інтеграцію до європейської спільноти, українці прийняли за основоположні європейські цінності, основою яких є ліберальні фундаментальні права та свободи громадян, демократичні принципи державного устрою, верховенство права, соціальність держави.

«Наша Конституція гарантує рівні права та свободи і рівність перед законом. Кожен має право на свободу думки і слова, світогляду і віросповідання, на вільне вираження своїх поглядів чи переконань. Кожному гарантується право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації. І ми як міська влада стоїмо на сторожі цих прав і свобод, маємо бути прикладом для всіх регіонів. Відкинувши особисті політичні, релігійні, суспільні чи інші переконання, ми повинні дбати про безпеку кожного. Разом з поліцією та організаторами працюємо над тим, аби Марш рівності пройшов безпечно, адже безпечний Марш Рівності – можливість показати, що Київ – справді європейська столиця», – підкреслив перший заступник голови КМДА.

Він нагадав, що Марш рівності КиївПрайд 2019 відбудеться 23 червня 2019 року. У заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі, активісти, громадськість.

Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

Під час заходу передбачено тимчасове обмеження руху автотранспорту та зміни маршрутів громадського транспорту.