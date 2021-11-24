Масштабна аварія у Вишгороді. Без світла ще залишаються близько 4 тис. мешканців

Мешканці Вишгорода вже більш як пів доби без світла

Фахівці обіцяють повернути світло у домівки всіх мешканців Вишгорода до 17:00

Фахівці ДТЕК «Київські регіональні електромережі» у Вишгороді відновили електропостачання водоканалу, соціально-важливих закладів та частини житлових будинків міста. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

За даними компанії, 24 листопада о 01:30 пошкодилась кабельна лінія ДТЕК «Київські регіональні електромережі», що живить водоканал Вишгорода та ще частину мешканців міста. Фахівці компанії вночі ліквідували пошкодження та о 9:45 відновили електропостачання, однак о 10:15 відбулось повторне відключення лінії.

Спеціалісти провели додаткові оперативні ремонтні роботи та випробовування лінії і об 11:29 заживили водоканал та соціально-важливі заклади: школи та дитячі садочки.

Наразі залишаються знеструмленими близько 4 тисяч жителів – частково в районах вулиць Київська, Піщана, Святославська, Глібова, В. Мономаха, Максимовича, Шкільна, Лугова, пров. Дніпровський, Гриненка, О. Довженка.

Фахівці компанії разом із спецлабораторією випробовують кабельні лінії, що ведуть до трансформаторних підстанцій будинків, аби уникнути повторних відключень.

Планується, що світло у домівки всіх мешканців Вишгорода повернеться до 17:00.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 24 листопада в місті Вишгород сталась аварія на електромережі. Внаслідок цього у місті відсутні електро- та водопостачання.

До слова, раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде. За його словами, поточні відключення не пов'язані з економією електроенергії.

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