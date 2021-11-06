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    Зеленський почав готуватися до віялових відключень електрики, – Данилюк

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    Через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі - Зеленський почав готуватися до віялових відключень електрики, – Данилюк
    Через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі
    фото: Reuters

    Мешканців села Підгайне на Київщині попереджають про відключення електрики з 17 листопада на 10 годин через день

    Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    Данилюк опублікував фото оголошення, в якому мешканців села Підгайне на Київщині попереджають про відключення електрики з 17 листопада на 10 годин через день.

    За його словами, такі оголошення почали з'являтися у різних селах Київської та Хмельницької областей.

    У зв'язку з цим колишній секретар згадав 90-ті, коли влада боролася з нестачею енергії – «бездарно відрубували електрику по всій країні на кілька годин щодня». Він припустив, що такі заходи запровадять у всій країні.

    За словами Данилюка, такі заходи призведуть до зупинки промислових підприємств та труднощів малого та середнього бізнесу.

    Нагадаємо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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    Теги: ТЕС Київ вугілля Олександр Данилюк Центренерго
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    Зеленський почав готуватися до віялових відключень електрики, – Данилюк