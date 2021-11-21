Шмигаль пояснив, чому в Україні відключають світло

Шмигаль переконує, що в Україні не буде віялових відключень електроенергії

Взимку в Україні не плануються віялові відключення електрики, а поточні відключення не пов'язанні з економією електроенергії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За словами глави уряду, на сайті Міністерства енергетики є розділ щодо планових або аварійних відключень. Він запевняє, що днями перевіряв його після скарг людей на відключення світла.

«Я заходив подивитися, чому відключають. Вказується або ремонт трансформатора, або ремонт лінії електропередач, вказаний час, на який відключається, причина, через яку відключається, хто відповідальний, ремонтні бригади виїжджають, ремонтують, вказані всі об’єкти. Цих ремонтів багато, як і завжди. Це цілорічна робота, яку роблять обленерго. Це не має жодного відношення до віялових відключень», – каже Шмигаль.

За його словами, віяловими відключеннями управляє оператор систем розподілу. Полягають вони в системному відключенні цілих районів чи областей, про це заздалегідь повідомляється.

«Також ухвалюються відповідні рішення, які є публічними. Звичайно, суспільство про такі відключення знає і розуміє. І це зовсім різний масштаб і рівень, порівняно з тими плановими ремонтними роботами, які відбуваються в мережах. На сьогодні жодною організацією-регулятором, урядом, ніким в Україні не плануються віялові відключення. Тобто таких планів організації, підготовки віялових відключень в Україні немає», - переконує прем'єр.

Нагадаємо, ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля. Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

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