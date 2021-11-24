Масштабна аварія залишило місто під Києвом без світла й води

Нещодавно Вишгород три дні був без газу

У ніч на середу, 24 листопада, в місті Вишгород сталась аварія на електромережі. Внаслідок цього у місті відсутні електро- та водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Вишгородської міської ради.

«Через аварію на електромережах, яка сталася вночі, у місті відсутнє водопостачання. Після усунення РЕМом аварійної ситуації на електромережі водопостачання в м. Вишгород буде відновлено», – йдеться в повідомленні.

Час відновлення електропостачання наразі невідомий.

У зв'язку з даною ситуацією в деяких школах Вишгорода скасовано навчання. Не всім батькам учнів це до вподоби. Своє обурення вони висловлюють ну місцевих спільнотах на Facebook.

Також відомо, що 19-21 листопада у зв’язку з аварійною ситуацією у частини мешканців міста Вишгород було відсутнє газопостачання.

З огляду на ці обставини, мешканці міста дуже обурені. «Почалося. То газ, то світло, то вода, і так по колу», «Видно, дали вказівку зверху називати віялові відключення «аварійними». Але ж колись, в 90-ті, про віялові відключення хоч попереджали і люди готувалися до них завчасно. А як тепер знати?» – пишуть місцеві мешканці у Facebook.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде. За його словами, поточні відключення не пов'язані з економією електроенергії.

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